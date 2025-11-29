Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Mehmet Ağar yargı mensuplarıyla yemek yedi! Başsavcı Ramazan Solmaz görevden alındı: Ağar her şeyi açıkladı

Eski bakan Mehmet Ağar, bir yemekte yargı mensuplarıyla görüştü. Ağar'ın bu ziyareti eleştirileri çekerken masada bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değişti. Ağar, kendisine yöneltilen eleştiriler ve başsavcının görev yeri değişikliğiyle ilgili ilk kez konuştu. Ağar'ın solcularla ilgili sözleri de dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 20:24

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bursa Uludağ'da yargı mensuplarıyla bir yemekte görüştü. Gelişme, ortaya çıkan fotoğraflarla kamuoyu tarafından öğrenilirken eleştiri okları da Ağar'a yöneldi.

Eleştiriler sürerken tartışılan yemekte bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Eleştiriler, bu görev değişikliğiyle daha da artarken Mehmet Ağar'dan açıklama geldi.

Yargı mensuplarıyla bir arada bulunduğu yemek fotoğrafıyla ilgili Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan Ağar, yemeğin tartışılma konusu olmasına tepki göstererek bu buluşmanın siyasi veya bürokratik bir görüşme olduğu iddialarını yalanladı.

"DEVLET MESELESİ ORADA MI KONUŞULUR?"

Ağar, yemeğin yendiği Grand Yazıcı Otel'in sahibi Hayri Yazıcı'nın uzun süren bir tedavi sonrası iyileştiğine dikkat çekerek bu bir araya gelişin bir "kutlama yemeği" olduğunu şu cümlelerle savundu:

"Hayri Yazıcı 9 ay entübe kaldı. İyileşince dostlarını aynı masada topladı. Bir kutlama yemeğiydi. Devlet meselesi o kadar kalabalık masada mı konuşulur? Masada bazılarıyla konuşamadık bile."

"GÖREVDEN ALINMA NEDENİNİ SÖYLEMEK BANA YAKIŞMAZ"

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın HSK kararıyla görev yerinin değiştirilmesi hakkında da konuşan Ağar "Benden neden rahatsız olsunlar? Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz." dedi.

"SOLCU OLMAYI ERDOĞAN KARŞITLIĞI SANIYORLAR"

Kendisiyle ilgili bir detaya değinen Ağar "Ben antiemperyalistim, tam bağımsız Türkiye’yi savunurum." diyerek "Bülent Ecevit döneminde bağımsız milletvekili olup Yüce Divan’a gönderilmeyen tek isim benim. Yeni nesil solcular bunu bilmiyor. Solcu olmayı Erdoğan karşıtlığı sanıyorlar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ağar, kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından seçilen eski HSK üyesi Ömür Topaç, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve avukat oğlu Ali Faruk Solmaz ile bir yemekte bir araya gelmiş, buluşmayı gösteren fotoğrafın ortaya çıkması ise eleştiri konusu olmuştu. Yemekte bulunan Ramazan Solmaz'ın görev yerinin değişerek Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanması ise dikkat çekmişti.

ETİKETLER
#Gündem
