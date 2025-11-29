Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

MHP'li Semih Yalçın'dan Papa 14. Leo'nun ziyaretine tepki: Ayrışmaları kaşıyan mesajlar var

Son dakika haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ziyarette hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bir ziyaretin hakim olduğunu belirten Yalçın, “Türk topraklarında düzenlenen bu ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" dedi.

MHP'li Semih Yalçın'dan Papa 14. Leo'nun ziyaretine tepki: Ayrışmaları kaşıyan mesajlar var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 15:01

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun ziyareti sırasında hem 'te hem diğer yerlerde gerçekleştirdiği konuşmalara tepki gösterdi. Papa'nın ziyaretinde hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bir dilin hakim olduğunu belirten Yalçın, “Türk topraklarında düzenlenen bu ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın'dan Papa 14. Leo'nun ziyaretine tepki: Ayrışmaları kaşıyan mesajlar var

"BİR TÜR ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde ’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

MHP'li Semih Yalçın'dan Papa 14. Leo'nun ziyaretine tepki: Ayrışmaları kaşıyan mesajlar var

"TÜRK TOPRAKLARINDA DÜZENLENEN BU MAKSATLI AYİN..."

"Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır. Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/E_SemihYalcin/status/1994706441525981532

