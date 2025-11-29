Menü Kapat
Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14’üncü Leo, bugün de İstanbul’da önemli temaslarda bulunacak. Sabah erken saatlerde Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden Papa, daha sonra Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini ’ye gerçekleştiriyor. Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, küresel gerilimlerin azaltılması ve barışın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ve Papa Leo, 'te ortak ayin düzenledi. Papa İznik öncesindeyse 'da temaslarda bulunmuştu.

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

MATTİA AHMET'İN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Papa ziyaretinin üçüncü gününde de İstanbul’da önemli temaslarda bulunacak. Papa, ziyaretinin son gününde ise Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Papa sabah erken saatlerde Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

ZİYARETİN SON GÜNÜ

Papa Leo, ziyaretinin son gününde ayrıca Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

