Genç kadın çılgına döndü! Arabaya tekmeyle yumrukla saldırdı

Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği ve sebebi henüz bilinmeyen bir kadın, tartıştığı kişinin aracına tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu. Otomobilin aynasını tekmeleyerek kıran, kapı ve camlara yumruklarla vuran kadının bu anları saniye saniye kaydedildi. Tehditlerin de olduğu tartışmada daha sonra şahıs arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı.