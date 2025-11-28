Çanakkale'de sağanak yüzünden bina çöktü!

Çanakkale Gelibolu'da etkili olan sağanak yağmur sonrası boş bir binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Camikebir Mahallesi Büyük Cami yanında bulunan bir boş binada çökme meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle boş durumda olan eski binanın bir kısmı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bazı araçlar zarar görürken yaralanan olmadı. Çöken binanın etrafında polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.