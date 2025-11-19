Gebze'deki bina metro çalışmaları yüzünden mi çöktü? Bakan Uraloğlu'ndan Bilir ailesi açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binanın çökmesi sonucu Bilir ailesinin 4 ferdinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Metroyla hiçbir ilgisi yok, bu kadar net söyleyeyim size. Hiçbir deformasyon yok, çatlak yok, hiçbir şey yok" dedi.

"HİÇBİR İLGİSİ YOK"

TBMM Plan ve ve Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, salona girerken milletvekilleriyle tokalaştı. Bu esnada CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze’de Bilir ailesinin 4 ferdinin hayatını kaybettiği olayı hatırlatınca Bakan Uraloğlu, "Metroyla hiçbir ilgisi yok, bu kadar net söyleyeyim size. Hiçbir deformasyon yok, çatlak yok, hiçbir şey yok" cevabını verdi.