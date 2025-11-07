Beyoğlu'nda bina çöktü! Yol trafiğe kapatıldı, 2 bina tahliye edildi

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle çöken bina büyük korkuya neden olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler yakındaki 2 bina tedbiren tahliye ederken, sokağı da trafiğe kapattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

"TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR"

Tahliye edilen binada yaşayan Melek Kuru, "Tam olay anında apartmanın içerisinde oturuyordum. Çok yoğun bir gürültü sesi duydum. Tahtaların düştüğüne şahit oldum. Uzun zamandır da yıkılma aşamasındaydı. Yıkılmasını bekliyorduk. Çok korktuk. Hala endişeliyiz. Yıkılmasını istiyoruz çünkü burada çocuklarımız var ve oynuyorlar. Hala tehlike devam ediyor. Burada uzun yıllardır kimse oturmuyor. Ev sahiplerine ulaşılamıyor. Ben evime girmek istiyorum ama giremiyorum" ifadelerini kullandı.

"YIKILMAZSA ÇOK BÜYÜK TEHLİKESİ VAR"

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Sibel Evcil ise, "Uzun yıllardır burada otururuz. Ev 6 yıldır boş. Son 2 yıldır da yıkılma tehlikesi var. Ama son 1 senedir yağmur aldıkça ev yan yatmaya başladı. Bir sürü çocuğumuz var bahçede. Yıkılmazsa çok büyük tehlikesi var" diye konuştu.