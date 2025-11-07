Aynı caddede peş peşe kazalar! O anlar kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı cadde üzerinde biri hafif ticari araca, diğeri minibüse çarpan iki motosiklet sürücüsü 5 dakika arayla yaralandı.

Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi’nde yapay şelale istikametine seyir halindeki Yasin S’nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Hüriyet K’nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün kafası aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden oldu. Kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Yasin S, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bu kazadan yaklaşık 5 dakika sonra aynı cadde üzerinde karşı şeritte bir başka motosiklet kazası daha yaşandı. Yapay Şelale istikametinden gelip Hastane alt kavşak yönüne ilerleyen Serkan K. idaresindeki motosiklet, 7002 sokak istikametine dönmekte olan Emrah K. yönetimindeki plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan K. de olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.