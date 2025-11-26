Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Faylar uykuya geçmiyor! Moriwaki'den bölgeye deprem uyarısı

Ege Denizi'nde başlayan sismik hareketlilik ve Balıkesir'deki deprem fırtınası bölgeyi tedirgin etmeye devam ediyor. Japon deprem uzmarı Moriwaki bölgedeki çok sayıda fay hattı sebebiyle sismik hareketliliğin sürdüğünü belirterek özellikle Manisa için uyarılarda bulundu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.11.2025
18:20
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
18:24

Japon uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi , Balıkesir'in ardından 'nın deprem riskiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. 2020 yılındaki sarsıntıyı hatırlatan uzman isim hemen büyük bir deprem beklemediğini söylese de riskli bölgelere işaret etti.

Faylar uykuya geçmiyor! Moriwaki'den bölgeye deprem uyarısı

"SIK SIK DEPREMLER OLABİLİR, SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR"


Manisa 8. Kitap Fuarı'nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı. Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege'de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir'de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

Faylar uykuya geçmiyor! Moriwaki'den bölgeye deprem uyarısı

BALIKESİR DEPREMİ MAGMA KAYNAKLI


Balıkesir'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir'deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir'deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

Faylar uykuya geçmiyor! Moriwaki'den bölgeye deprem uyarısı

İZMİR DEPREMİ MANİSA'YI ETKİLER


Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.

Faylar uykuya geçmiyor! Moriwaki'den bölgeye deprem uyarısı
