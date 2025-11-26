Faylar uykuya geçmiyor! Moriwaki'den bölgeye deprem uyarısı

Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'in ardından Manisa'nın deprem riskiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. 2020 yılındaki sarsıntıyı hatırlatan uzman isim hemen büyük bir deprem beklemediğini söylese de riskli bölgelere işaret etti.

"SIK SIK DEPREMLER OLABİLİR, SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR"



Manisa 8. Kitap Fuarı'nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı. Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege'de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir'de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

BALIKESİR DEPREMİ MAGMA KAYNAKLI



Balıkesir'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir'deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir'deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

İZMİR DEPREMİ MANİSA'YI ETKİLER



Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.