Aydın'da CHP'li belediyeler cenaze hizmetini kaldırdı! Gerekçelerine bakın

Aydın, her insanın bir gün hatırlayacağı ölüm gerçeğiyle ilgili alınan kararı konuşuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP grubunun verdiği önerge kentten ülke gündemine yayıldı.

CHP grubu, maliyetlere işaret ederek "ekonomik yük" olduğu gerekçesiyle cenaze ve defin işlemlerinin ilçe belediyelerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini isteyen bir önerge verdi. Önergenin kabul edilmesi sonrası Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol açıklamalarda bulundu.

"EN HASSAS GÖREVİ DAHİ YERİNE GETİREMİYORLAR"

Büyükşehir meclisinde CHP grubunun verdiği önergenin kabul edilmesi kararına ilişkin Aydın'da cenaze ve defin hizmetlerini sadece AK Partili Belediyeler tarafından yapılacağını söyleyen Başkan Erol, şöyle konuştu:

"Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugün yapılan oturumunda, 5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7. Maddesinin ikinci fıkrasının e) bendi gereğince İlçe Belediyelerinin de yasal görevi olmasına rağmen CHP’li belediyelerin, maliyetli olduğu ve ekonomik yük olduğu, gerekçesiyle cenaze ve defin hizmetlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devretmek için verdikleri önerge kabul edildi.

Bu karar, CHP’li belediyelerin yıllardır üstlenmesi gereken en temel ve en hassas görevi dahi yerine getiremediklerini, vatandaşın acılı gününde bile sorumluluktan kaçtıklarını açıkça göstermektedir.

Yönetme iradesi sergileyemeyen bu zihniyet, hizmet üretmek yerine işi üzerinden atmayı tercih ederek, en zor anda vatandaşını yalnız bırakmıştır. Biz Buharkent Belediyesi olarak 11 yıldır yaşamın her anında olduğu gibi acı günlerde de hemşehrilerimizin yanında olduk.

"EKONOMİK YÜK DEĞİL, EN TEMEL HİZMET"

Mezarlık bakımları ile mezar açımından defin işlemlerine kadar tüm süreçlerde vatandaşımıza kesintisiz ve titiz bir hizmet sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Aynı meclis toplantısında AK Parti grubu olarak, ilçelerimizde bu hizmeti sürdürme irademizi bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduk. Çünkü AK Parti olarak biz mezarlık ve defin hizmetlerini maliyet ve ekonomik yük olarak değil, insanı ve belediyeciliğin en temel hizmeti olarak görürüz.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN KAÇTIĞI SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

CHP’li belediyelerin kaçtığı sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade eden önergemiz kabul edilmiştir. Artık Aydın'da cenaze ve defin hizmetleri sadece AK Partili Belediyeler tarafından yürütülecektir. Yani bir tarafta hizmetten kaçan, en temel belediyecilik görevini bile taşıyamayan bir anlayış, diğer tarafta vatandaşın acısına omuz vermeyi görev bilen, hizmet üretmekten geri durmayan AK Parti belediyeleri vardır.

Aydınlı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Bugün CHP’nin bıraktığı boşluğu yine AK Partili belediyeler dolduracak, vatandaşımızı yalnız bırakmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.