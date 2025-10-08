Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Mezardan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ölünce bile rahat bırakmadılar: Bu yazılar ne anlama geliyor?

Türkiye'de büyü merakından ötürü hedefledikleri insanlara zarar vermeye çalışanlar ve bu işi ticarete çevirerek kazanç sağlayanlar nedeniyle dini değerler de görmezden gelinirken Diyarbakır'da bir mezarlıktan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. Kentte mezar taşı yapan bir usta, çalışması sırasında karşılaştığı ilginçlikleri anlattı. Ustanın bulduğu kaşıklar ve üzerindeki yazılarsa dikkat çekerken ustadan vatandaşlara bir de uyarı geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 01:06

İnsanların hayat içinde yaşadığı iyi kötü durumlar ve bunlara karşı tepkilerinde ortaya çıkan kıskançlık, çekememezlik, haset gibi hisler sonucunda çoğu kişi büyü ve büyücülere merak salıyor.

Toplum içinde İslami değerleri adeta hafife alırcasına yıllardan beri devam eden büyücülük ilgisi sonucu bu işi ticarete çevirerek para kazananlar da durumdan memnun oluyor. Ancak son yıllarda bu sorunlu ilgi mezarlıklarda bile kendini göstermeye başladı.

MEZAR TAŞI USTASI BULDU

'da uzun yıllardır mezarlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, konuyla ilgili konuşarak meslek hayatında karşılaştığı gariplikleri paylaştı.

Mezardan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ölünce bile rahat bırakmadılar: Bu yazılar ne anlama geliyor?

KADIN FİGÜLERİ, KAŞIKLAR VE KUZU KAFALARI

Mezarlıkta çalışırken büyü için kullanılan malzemelere rastladığını belirten Karabulut, durum karşısında şaşırdığını söyleyerek karşısına çıkanları saydı.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilen büyülerin bu süreçte karşısına çıktığını anlatan Karabulut aldığı tedbiri de açıkladı.

Mezardan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ölünce bile rahat bırakmadılar: Bu yazılar ne anlama geliyor?

Kötü niyetli insanlar tarafından mezarlıklara yerleştirilen büyü malzemelerini kırıp yaktığını söyleyen Karabulut, vatandaşlara da bir uyarıda bulundu.

Büyü merakındaki kişilerin eylemlerine ve bu kötü hareketleri için mezarlıktaki faaliyetlerine dikkat çeken mezar taşı ustası, insanlara benzer bir durumla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

TGRT Haber
