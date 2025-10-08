Mezardan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ölünce bile rahat bırakmadılar: Bu yazılar ne anlama geliyor?

İnsanların hayat içinde yaşadığı iyi kötü durumlar ve bunlara karşı tepkilerinde ortaya çıkan kıskançlık, çekememezlik, haset gibi hisler sonucunda çoğu kişi büyü ve büyücülere merak salıyor.

Toplum içinde İslami değerleri adeta hafife alırcasına yıllardan beri devam eden büyücülük ilgisi sonucu bu işi ticarete çevirerek para kazananlar da durumdan memnun oluyor. Ancak son yıllarda bu sorunlu ilgi mezarlıklarda bile kendini göstermeye başladı.

MEZAR TAŞI USTASI BULDU

Diyarbakır'da uzun yıllardır mezarlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, konuyla ilgili konuşarak meslek hayatında karşılaştığı gariplikleri paylaştı.

KADIN FİGÜLERİ, KAŞIKLAR VE KUZU KAFALARI

Mezarlıkta çalışırken büyü için kullanılan malzemelere rastladığını belirten Karabulut, durum karşısında şaşırdığını söyleyerek karşısına çıkanları saydı.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilen büyülerin bu süreçte karşısına çıktığını anlatan Karabulut aldığı tedbiri de açıkladı.

Kötü niyetli insanlar tarafından mezarlıklara yerleştirilen büyü malzemelerini kırıp yaktığını söyleyen Karabulut, vatandaşlara da bir uyarıda bulundu.

Büyü merakındaki kişilerin eylemlerine ve bu kötü hareketleri için mezarlıktaki faaliyetlerine dikkat çeken mezar taşı ustası, insanlara benzer bir durumla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.