Emre Belözoğlu için Süper Lig devinde farklı senaryo!

Emre Belözoğlu için Fenerbahçe yönetiminde kritik bir karar alınmak üzere. Esasen ise Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarını tasarlayan Sadettin Saran ve ekibi, Emre Belözoğlu'na farklı bir pozisyon önermeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tartışma konusu olduğu günlerde, sürpriz şekilde Emre Belözoğlu ismi ön plana çıktı! Halihazırda Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa ederken, Fenerbahçe'de de kritik bir hamle gündeme alındı. Domenico Tedesco'nun sürecine karar verecek olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu için farklı bir senaryo ilerletmenin daha doğru olacağını gözetiyor.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU'NA KRİTİK GÖREV

Domenico Tedesco'nun ayrılma ihtimalinden bağımsız olarak Emre Belözoğlu'nu kulüpte görmek isteyen Sadettin Saran, genç hocaya yardımcı antrenörlük önermeyi gündeminde tutuyor! Süreçten hareketle Domenico Tedesco gitse de kalsa da Emre Belözoğlu hamlesini tasarlayan sarı lacivertli yönetim, Antalyaspor'dan ayrılan genç teknik direktör ile uzun vadeli bir sözleşme yapmak istiyor. En nihayetinde ise Fenerbahçe; bundan sonraki dönemde Domenico Tedesco da olsa Aykut Kocaman da olsa, isimden ayrı olarak Emre Belözoğlu'nun teknik ekipte yer almasını hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE NİHAİ KARAR TOPLANTISI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, gündüz saatlerinde Domenico Tedesco ve Devin Özek ile ciddi bir toplantı yapması bekleniyor. Bu görüşme, İtalyan hocanın geleceğinin ne yönde olacağını tayin edecek ve ayrıca Emre Belözoğlu gibi kritik ihtimaller için de ön hazırlık anlamına gelecek.