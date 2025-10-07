Menü Kapat
TGRT Haber
 Ümit Buget

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunuldu. Kırmız ışık ihlallerinde ise bir yıl içinde üçüncü ihlalde ehliyete 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün, beşinci ihlalde 90 gün el konulacak. Bir yıl içinde 5 kez hız ihlali yapan sürücünün ise ehliyetine el konulacak ve psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün
07.10.2025
07.10.2025
saat ikonu 16:49

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Kanun teklifinde, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi gibi birçok yeni düzenlemeler yer alıyor.

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren 'Karayolları 'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunuldu. Caydırıcılığı artırmak ve trafikte meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi amacıyla sunulan kanun teklifinde öne çıkan detaylar ise şöyle:

Yeni düzenlemeye göre, hastane ve okul önlerindeki hız sınırını aşarak 76 kilometre hızla gidenlerin ehliyetine 30, 86 kilometre hızla gidenlerin 60 ve 96 kilometre hızla gidenlerin ehliyetine 90 günlüğüne el konulacak.

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün

5 KEZ HIZ İHLALİ YAPAN PSİKİYATRİSTE YÖNLENDİRİLECEK
Bir yıl içinde 5 kez hız ihlali yapan sürücünün ise ehliyetine el konulacak ve psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Gerekli testlerinden geçmeyi başarabilen sürücü ehliyete tekrar sahip olabilecek.

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün

ACİL DURUMDA YOL VERMEYENİN CEZASI ARTIYOR

Hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar ise şöyle olacak:
6-10 km/s aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/s aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/s aşanlara 6 bin lira, 66 km/s ve üzerinde hız yapan sürücülere ise 30 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 90 gün geri alınacak. Acil durum araçlarına yol vermeyenlere ise yine para cezası uygulanacak ve sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

Düzenlemede, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücülere ilk ihlalinde 5 bin lira, ikinci de 10 bin lira, üçüncü de ise 30 ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanacak.

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün

6 KEZ IŞIK İHLALİ YAPANIN EHLİYETİ GİDECEK
Kırmız ışık ihlallerinde ise bir yıl içinde üçüncü ihlalde ehliyete 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün, beşinci ihlalde 90 gün el konulacak. İhlalin altıncı kez tekrarlanması durumunda ise sürücünün ehliyeti iptal edilecek. "Dur" ihlaline uyulmaması halinde ise sürücü belgesine 60 gün el konulacak ve 200 bin lira para cezası uygulanacak.

Bunu yapanın ehliyeti gidecek: Kırmızı ışıkta bir kere daha düşünün


TERS YÖN, MAKAS, DÜĞÜN KONVOYU
Yeni teklifte, makas atan sürücülerin ehliyeti 60 günlüğüne alınacak. Ters yöne giren sürücülerin de yine ehliyetine 60 gün el konulacak ve aracı trafikten men edilecek. Köprü, tünel, otoyol gibi yerlerde ihlal yapılırsa cezalar iki katına çıkacak.

Düzenlemede, düğün konvoyu yapanların ehliyetine 60 gün el konulacak ve araçları bağlanacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet: Hepsinin ücreti değişecek!
