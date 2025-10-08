İstanbul Üniversitesi AUZEF vize tarihi ve sınav yerleri!

Yeni eğitim öğretim döneminde Açık Öğretim Fakültelerinin sınav zamanları ilgi odağı oldu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi de bunların arasında yer alıyor. Güz Yarıyılı vize sınavlarını kaçırmak istemeyen öğrenciler, AUZEF sınav tarihlerini merakla bekliyor.

AUZEF VİZE NE ZAMAN?

AUZEF Ara Sınav (Vize) 08 Kasım ile 09 Kasım günlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF sınav merkezleri ise henüz duyurulmadı.

Sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık bir hafta önce açıklanması tahmin ediliyor.