ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu! Örgüt yöneticisi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'deki operasyonla ilgili bilgi verdi. CENTCOM 2 Ekim'de Suriye'de El Kaide bağlantılı Ensarul örgütü yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada "Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed, El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Ensar el-İslam'ın bir üyesiydi" denildi..

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Vatanımızı, savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve bölge genelinde ve ötesindeki ortaklarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.