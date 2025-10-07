Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Müzakereler Gazze'ye barış getirecek mi? Trump anlaşma olduğunda yapılacakları duyurdu

ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlanması için Mısır'daki müzakerelerle ilgili bir ABD ekibinin daha katılacağını açıkladı. Trump ayrıca "Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız." diyerek "Anlaşıldığında herkesin buna bağlı kalması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 21:04

ABD Başkanı , 20 maddelik Planı'yla ilgili 'da 8 Ekim Çarşamba günü başlayacak müzakerelerle ilgili konuştu.

Trump, Gazze Şeridi’nde barışa dair "gerçek bir şans" olduğunu belirterek Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız." dedi. Trump ayrıca "Anlaşma olduğunda, herkesin ona bağlı kalması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bir ABD ekibinin daha müzakerelere katılmak üzere yola çıktığını da açıklaması sırasında duyurdu.

"SADECE GAZZE'YE DEĞİL TÜM ORTA DOĞU'YA UMUT GETİREBİLİR"

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde liderler Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu. Trump, ve Hamas arasında dün Mısır'da başlayan dolaylı müzakerelere değinerek "Çok ciddi müzakereler yürütüyoruz. Belki 500 yıldır, belki 3000 yıldır süren bu şiddet döngüsünü kırmak için elimizde tarihi bir fırsat var" dedi.

Müzakereler Gazze'ye barış getirecek mi? Trump anlaşma olduğunda yapılacakları duyurdu

ABD Başkanı Trump, "Gazze Şeridi'nde barışa dair gerçek bir şans var. Ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir ABD ekibi şu anda bölgede, başka bir ekibimiz de müzakerelere katılmak üzere yola çıktı. Bu, yalnızca Gazze'ye değil, tüm Orta Doğu'ya umut getirebilir" ifadelerini kullandı.

"TÜM ÜLKELER PLANI DESTEKLİYOR"

Yürütülen diplomatik temasların uluslararası destek gördüğünü de belirten Trump, "Dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler bu planı destekliyor. Desteklemeyen kimse olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bir şeyler yapma şansımız var. Eğer bunu başarabilirsek, sadece rehinelerin serbest kalması değil, bölgedeki tüm halklar için güvenli bir gelecek mümkün olacak" dedi.

"HERKESİN ANLAŞMAYA UYMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bir gazetecinin "İsrail'in muhtemel bir anlaşma sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmeyeceğine dair ne tür bir garanti verebilirsiniz?" sorusuna Trump, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ABD, bu sürecin garantörlerinden biri olacak. Barış planının başarısı, tarafların taahhütlerine sadık kalmalarına bağlı. Biz de bunu sağlamak için tüm diplomatik gücümüzü kullanacağız" cevabını verdi.

Gazze'deki esirlerin durumuna değinen Trump, "Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ekiplerimiz bu konuda ilerleme kaydetti. Şu anda sahada çalışan özel temsilcilerimiz, rehinelerin güvenli şekilde teslim edilmesi için gerekli ortamı oluşturuyor" dedi.

"ORTA DOĞU'DA ŞİDDETİ SONLANDIRMA FIRSATIMIZI OLACAK"

Barış sürecinin sadece Gazze ekseninde değil, Orta Doğu genelinde istikrar çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Trump, "Bu mesele, sadece Gazze ile sınırlı değil. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, hatta Avrupa ülkeleri de bu sürece dahil. Eğer herkes aynı yönde hareket ederse, Orta Doğu'da uzun yıllardır süren şiddeti sona erdirme fırsatımız olacak. Bu barış planı yalnızca ateşkesle sınırlı değil. Bölgenin yeniden inşası, insani yardımların artırılması ve güvenlik garantilerinin sağlanması da planın bir parçası" dedi.

Müzakereler Gazze'ye barış getirecek mi? Trump anlaşma olduğunda yapılacakları duyurdu

"BARIŞ YALNIZCA BİR HEDEF DEĞİL ZORUNLULUK"

Orta Doğu'daki barış sürecinin yalnızca siyasi değil, insani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Trump, "On yıllardır süren kan ve gözyaşını sona erdirmek istiyoruz. Bu yalnızca İsrail ve için değil, tüm insanlık için bir sorumluluk. Barış, yalnızca bir hedef değil, bir zorunluluk. Şu anda, belki de tarihte ilk kez, bunu gerçekleştirmek için gereken zemine sahibiz. Eğer bu fırsatı kaçırırsak, bir nesil daha kaybedebiliriz. Ama ben inanıyorum; Gazze'de, Orta Doğu'da ve dünyada barış mümkün" dedi.

MISIRLI BAKAN: TRUMP'IN ORTA DOĞU TEMSİLCİSİ GELİYOR

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kahire'yi ziyaret edeceğini ve Trump'ın Gazze planının BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Müzakereler Gazze'ye barış getirecek mi? Trump anlaşma olduğunda yapılacakları duyurdu

Hollanda Dışişleri Bakanı Weel ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdulati, Şerm el-Şeyh'teki görüşmelerde "esir takası, insani yardımların Gazze'ye tam ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilme hazırlıkları kapsamında yeniden konuşlandırılmasına ilişkin haritalar üzerinde anlaşma sağlanması için uygun koşullar oluşturulmaya çalışıldığını" söyledi.

"PLANA TAMAMEN GÜVENİYORUZ"

Görüşmelerin sonuçlanması durumunda beklenenlere ilişkin Abdulati, "Trump'ın, özellikle savaşın sona erdirilmesi ve Batı Şeria'nın ilhakı ve yerinden edilmelerinin reddedilmesi gibi yapıcı unsurlar içeren ve eylem için yeni bir temel teşkil eden planını uygulama gücüne tamamen güveniyoruz." dedi.

Abdulati, Arap dünyası ve İslam aleminin de Trump'ın planının başarılı olmasını arzuladığını belirterek "gelecek hafta sonu Filistin halkının istikrarı ve güvenliğini sağlayacak uluslararası güçlerin konuşlanması için çalışmak ve Trump planının onaylanması için BM'de yapılacakların tamamlanması için Avrupa'da bir toplantı koordine edeceğiz." diye konuştu.

Müzakereler Gazze'ye barış getirecek mi? Trump anlaşma olduğunda yapılacakları duyurdu

Abdulati, Şerm el-Şeyh'te görüşmelerin sürdüğünü ve savaşın sonlandırılması ve orta yollu bir çözüme ulaşabilmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da Kahire'ye gelerek temaslarda bulunacağı bilgisini veren Abdulati, "Ben ve Almanya Dışişleri Bakanı, önümüzdeki saatlerde Mısır’a gelmeyi planlayan ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ikili görüşmeler yaptık. Trump'ın planının onaylanması ve Filistin tarafına koruma sağlayacak şekilde uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararının alınmasının önemini konuştuk." dedi.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#mısır
#filistin
#trump
#doğum borçlanması
#Ortadoğubarışı
#Dünya
