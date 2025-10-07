İbrahim Kalın Mısır'a gidiyor! Türkiye de Gazze için ateşkes masasında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılmak üzere Şarm El Şeyh'e gidiyor. 8 Ekim Çarşamba günü Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde yapılacak Gazze'de ateşkes müzakerelerinde önemli kararların çıkması bekleniyor.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. MİT Başkanı Kalın'ın yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor. Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere süreci Mısır'da başlamıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.