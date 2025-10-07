Menü Kapat
TGRT Haber
14°
 | Banu İriç

Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye döndü

Gazze'de ablukayı kırmak üzere yola çıkan ancak İsrail tarafından hukuksuz biçimde alıkonulan Küresel Sumud Filosu kafilesinden 15 kişi daha Türkiye'ye geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 21:32

'in Gazze'de yaptığı katliama ve açlık politikasına karşı durmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler yurda giriş yaptı.

Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye döndü

'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye döndü

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye döndü

"SİVİL İNSANLARIN YAPABİLECEĞİ ŞEYLER BİTTİ DEVLETLER SÜRECE EL ATMALI"

Uçaktan indikten sonra yaşadıklarını anlatan aktivist Zeynel Abidin Özkan, "Şu an Sumud Filosunun son yolucuları olarak ’ye geldik. Sumud, kararlılıkla yoluna devam etti ve geri adım atmadı. Ancak Siyonist zorba, bizi Akdeniz’de uluslararası sularda, tüm hukuku yok sayarak, 44 gemimizle birlikte askeri operasyonla ele geçirdi. Orada belli bir cezaevi süreci geçirdik. Filistinlilerin yaşadığı cezaevi şartlarıyla çok kısa bir süre yüzleştik. Filo, şiddetsiz bir eylemle sadece Gazze’ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkmıştı. İçinde 47 ülkeden siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar, aktivistler bulunuyordu. Buna rağmen İsrail bu filoya saldırdı ve tüm dünya maalesef bunu seyretti. Sivil insanların yapabileceği son şey, kendi canlarını ortaya koyarak, İsrail’in karşısına durmak ve Gazze’ye ulaşmanın çabasını aramaktı, yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sivil insanların yapabileceği şeyler bitti, artık devletler bu sürece el atmalı. İsrail Gazze’ye ablukayı uyguladığı sürece, Gazze’ye soykırım uyguladığı sürece, İsrail’e havada, denizde, karada tam bir abluka ve ambargo yaşatmalı ki, bu katliam ve bu soykırım dursun" dedi.

