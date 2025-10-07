Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye döndü

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ve açlık politikasına karşı durmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler yurda giriş yaptı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

"SİVİL İNSANLARIN YAPABİLECEĞİ ŞEYLER BİTTİ DEVLETLER SÜRECE EL ATMALI"

Uçaktan indikten sonra yaşadıklarını anlatan aktivist Zeynel Abidin Özkan, "Şu an Sumud Filosunun son yolucuları olarak Türkiye’ye geldik. Sumud, kararlılıkla yoluna devam etti ve geri adım atmadı. Ancak Siyonist zorba, bizi Akdeniz’de uluslararası sularda, tüm hukuku yok sayarak, 44 gemimizle birlikte askeri operasyonla ele geçirdi. Orada belli bir cezaevi süreci geçirdik. Filistinlilerin yaşadığı cezaevi şartlarıyla çok kısa bir süre yüzleştik. Filo, şiddetsiz bir eylemle sadece Gazze’ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkmıştı. İçinde 47 ülkeden siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar, aktivistler bulunuyordu. Buna rağmen İsrail bu filoya saldırdı ve tüm dünya maalesef bunu seyretti. Sivil insanların yapabileceği son şey, kendi canlarını ortaya koyarak, İsrail’in karşısına durmak ve Gazze’ye ulaşmanın çabasını aramaktı, yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sivil insanların yapabileceği şeyler bitti, artık devletler bu sürece el atmalı. İsrail Gazze’ye ablukayı uyguladığı sürece, Gazze’ye soykırım uyguladığı sürece, İsrail’e havada, denizde, karada tam bir abluka ve ambargo yaşatmalı ki, bu katliam ve bu soykırım dursun" dedi.