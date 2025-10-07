Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

İsrail, 17-18 Eylül 2024’te Lübnan ve Suriye’de 42 kişinin ölümüne yol açan sinyal istihbarat saldırısını, 15 yıl önce MOSSAD’ın planlayıp ürettiği patlayıcı yüklü çağrı cihazlarıyla gerçekleştirdi. Sosyal medyanın çok aktif ve tehlikeli bir şekilde kullanıldığı bu operasyonda, cihazlar paravan şirketler ve sahte markalarla pazarlandı. Öte yandan ölümcül cihazların MOSSAD’ın kendi yerleşkesinde üretildiği ortaya çıktı. İşte MOSSAD tarafından yürütülen operasyonun detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:48

, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde ve ’de binlerce çağrı cihazı ve telsizi eş zamanlı olarak patlatarak 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sinyal saldırısını düzenledi. Aradan geçen bir yılın ardından saldırının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

CİHAZLAR MOSSAD BİNASINDA ÜRETİLDİ!

Saldırının 15 yıl önce, dönemin Başkanı Tamir Pardo liderliğinde planlandığını ve cihazların MOSSAD’ın kendi yerleşkesinde üretildiği öğrenildi.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

Operasyonda sosyal medya platformları, cihazların güvenilirliğini artırmak için tehlikeli bir şekilde kullanıldı, bu da İsrail’in istihbarat stratejilerinde dijital manipülasyonun ne denli ileri bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

MOSSAD PARAVAN ŞİRKET KURDU

Saldırının temelleri, 2010’lu yıllarda MOSSAD’ın Tel Aviv’deki yerleşkesinde atıldı. MOSSAD’a bağlı mühendisler, patlayıcı yüklü çağrı cihazları ve telsizler üretmek için yoğun bir çalışma yürüttü. İlk üretilen cihazlar, ceplere sığmayacak kadar büyük olduğu için Tamir Pardo tarafından reddedildi. Bunun üzerine cihazlar küçültülerek patlayıcılar, cihazların pillerine gizlice yerleştirildi. Deneme aşamasını başarıyla geçen cihazlar, MOSSAD’ın bir istihbarat ajanı aracılığıyla kurdurduğu paravan şirket üzerinden resmi bir ürüne dönüştürüldü.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANDILAR

MOSSAD ajanı tarafından aktarılan bilgilere göre; İsrail, bu cihazları meşru bir ürün gibi göstermek için kapsamlı bir PR kampanyası başlattı. En fazla kullanılan sosyal medya platformlarında cihazların reklamları yayımlanarak, ürünün güvenilirliği konusunda kitleler yanıltıldı. Bu tehlikeli sosyal medya manipülasyonu, cihazların gerçek amacını gizlemekte o kadar etkili oldu ki, meşru müşterilerden bile talep gelmeye başladı. Ancak MOSSAD, bu talepleri yüksek fiyat politikasıyla savuşturarak cihazların yalnızca hedeflenen bölgelere ulaşmasını sağladı.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

SOKAK SOKAK DOLAŞTILAR

Tamir Pardo’nun yerine geçen MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, projeyi daha da ileri taşıdı. Üretilen cihazlar, Tayvanlı Gold Apollo markasıyla iş birliği yapılarak piyasaya sürüldü.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

İsrail’de üretilen cihazların üzerine Gold Apollo etiketi konularak ihracatı kolaylaştırıldı. Güvenlik kaynaklarına göre, MOSSAD ajanları Lübnan sokaklarında broşürlerle dolaşarak cihazları pazarladı. Bu yoğun ve yanıltıcı pazarlama stratejisiyle toplamda 16.000 adet cihaz satıldı.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

Saldırının ardından İsrail’den yapılan “Cebiniz kadar yakınız” açıklaması, operasyonun ne denli ince planlanmış ve soğukkanlı bir şekilde uygulandığını gösterdi. Sosyal medyanın bu denli tehlikeli bir şekilde kullanılması, istihbarat dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralarken, sivil kayıpların da dahil olduğu bu , uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları

Sinyal ve Siber İstihbarat alanındaki uzmanlar; İsrail’in sosyal medya manipülasyonuyla istihbarat operasyonlarını birleştirme stratejisinin, gelecekte daha büyük güvenlik tehditleri oluşturabileceğini ifade ederken, yerli ve milli sosyal medya mecralarının ne kadar önemli bir konu olduğunun altını çizdi.

MOSSAD'ın 15 yıllık ölüm planı ortaya çıktı! İşte sosyal medya manipülasyonları ve katliamın detayları
ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#suriye
#Lübnan
#istihbarat
#mossad
#Sosyal Medya Manipülasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.