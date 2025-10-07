Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Dünya
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

ABD basınından Wall Streeet Journal, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına başlamasından bu yana daha güçlü fakat daha yalnız olduğunu yazdı. Hatta İsrail'in hiç olmadığı kadar yalnız olduğu ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:
WSJ
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:36

'in 'de bitmeyen katliamları, Tel Aviv'i yalnız bıraktı. ABD basınından Wall Street Journal, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden , İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtığını yazdı.

İsrail'in, Gazze'deki katliamları, Tel Aviv'i siyasi olarak giderek daha izole hale getirip yalnız bıraktı. Ayrıca İsrail, Batı'nın uzun vadeli desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİNE DE KARŞI ÇIKILIYOR

İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor.

Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.

Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

''YENİ BİR İSRAİL LİDERİ ORTAYA ÇIKMALI''

ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olabileceği öngörülüyor.

Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

Bazıları ise İsrail'in zarar gören küresel itibarının müttefiklerince toparlanabileceğini düşünüyor.

Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro'ya göre, İsrail'in dünyadaki itibarının düzelmesi için, "Öncelikle savaşın sona ermesi ve yeni bir İsrail liderinin ortaya çıkması gerekiyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de barış için kritik 48 saat! İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesi sürüyor
Netanyahu'dan çarpıcı iddia: İran, ABD'yi vurabilecek füze geliştirdi
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#netanyahu
#soykırım
#Siyasi Yalnızlık
#Uluslararası İtibar
#Abd Desteği
#Dünya
TGRT Haber
