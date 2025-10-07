Gazze'de soykırım yapan İsrail yalnız kaldı! Batı'nın desteğini de kaybetmek üzere

İsrail'in Gazze'de bitmeyen katliamları, Tel Aviv'i yalnız bıraktı. ABD basınından Wall Street Journal, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtığını yazdı.

İsrail'in, Gazze'deki katliamları, Tel Aviv'i siyasi olarak giderek daha izole hale getirip yalnız bıraktı. Ayrıca İsrail, Batı'nın uzun vadeli desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİNE DE KARŞI ÇIKILIYOR

İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor.

İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.

''YENİ BİR İSRAİL LİDERİ ORTAYA ÇIKMALI''

ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olabileceği öngörülüyor.

Bazıları ise İsrail'in zarar gören küresel itibarının müttefiklerince toparlanabileceğini düşünüyor.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro'ya göre, İsrail'in dünyadaki itibarının düzelmesi için, "Öncelikle savaşın sona ermesi ve yeni bir İsrail liderinin ortaya çıkması gerekiyor."