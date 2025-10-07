Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Netanyahu'dan çarpıcı iddia: İran, ABD'yi vurabilecek füze geliştirdi

İsrail'den, İran hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD'nin şehirlerine ulaşabilecek kapasitede füze geliştirdiği öne sürüldü.

07.10.2025
07.10.2025
Başbakanı Binyamin verdiği bir röportajla dikkat çekti. Gazze'de barış umuduyla Mısır'da İsrail ve Hamas arasında yapılan müzakerelere değinen Netanyahu, hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'dan çarpıcı iddia: İran, ABD'yi vurabilecek füze geliştirdi

''GAZZE'DE ATEŞKES YOK!''

'ye yönelik saldırıların durdurulmasına "yakın bir noktada" olduklarını savunan Netanyahu, ancak henüz için anlaşmaya varılmadığını belirtti. Netanyahu, ateşkes anlaşmasına varılsa bile 'ın yönetimde kalmasına "izin vermeyeceklerini" savundu.

Netanyahu'dan çarpıcı iddia: İran, ABD'yi vurabilecek füze geliştirdi

''İRAN ABD'Yİ VURACAK FÜZE GELİŞTİRDİ''

İran konusuna da değinen Netanyahu, Tahran'ın 8 bin kilometre menzile sahip geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü. Netanyahu, İran'ın çalışmalar yürüttüğü bu füzeyle ABD'nin doğu yakasındaki şehirleri hedef alabileceğini iddia ederek, "İnsanlar buna inanmıyor. İran, 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor. 3 bin kilometre daha ekleyin, ABD'nin doğu yakasına ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

Bu durumun ABD için "büyük tehlike" olduğunu savunan Netanyahu, İsrail'in bu tehdidi uzakta tutmak için "iyi bir iş çıkardığı" yorumunda bulundu.

