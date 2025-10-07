Gazze'de barış için kritik 48 saat! İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesi sürüyor

Gazze'deki katliamların son bulması için görüşmeler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı için İsrail ve Hamas heyetleri Mısır'da bir araya geldi. İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" iddia edildi.

ASKERLERİN ÇEKİLMESİ VE REHİNELER ÖNCELİKLİ

Gazze Planı'na dair son gelişmelerde, İsrail planı kabul ettiğini, Hamas ise planda değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kahire'deki görüşmelerde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) çekileceği bölgeler ve esirlerin durumu ilk olarak ele alınacağı belirtildi. Görüşmelere ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner de katıldı. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer aldığı belirtiliyor.