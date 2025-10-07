Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze'de barış için kritik 48 saat! İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesi sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı, İsrail ve Hamas heyetleri tarafından Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşülüyor. İsrail basını müzakerelerin en kritik 48 saatinde olduğunu yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:03

Gazze'deki katliamların son bulması için görüşmeler devam ediyor. Başkanı Donald 'ın sunduğu Gazze Planı için İsrail ve Hamas heyetleri 'da bir araya geldi. İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" iddia edildi.

Gazze'de barış için kritik 48 saat! İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesi sürüyor

ASKERLERİN ÇEKİLMESİ VE REHİNELER ÖNCELİKLİ

Planı'na dair son gelişmelerde, İsrail planı kabul ettiğini, ise planda değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Gazze'de barış için kritik 48 saat! İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesi sürüyor

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze'de barış için kritik 48 saat! İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesi sürüyor

Kahire'deki görüşmelerde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) çekileceği bölgeler ve esirlerin durumu ilk olarak ele alınacağı belirtildi. Görüşmelere ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner de katıldı. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer aldığı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze Planı barış getirecek mi? Trump'ın Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekici
İsrail ve Hamas arasındaki Gazze Planı, Tel Aviv'i karıştırdı! Aşırı sağcı bakanlar tehditler savurdu
ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#mısır
#hamas
#trump
#barış görüşmeleri
#Eski Telefon
#Esir Değişimi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.