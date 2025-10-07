Gazze Planı barış getirecek mi? Trump'ın Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekici

İsrail'in 2023'ten beri sistemli bir şekilde sürdürdüğü işgal ve soykırım politikasını uyguladığı Gazze’de barışın yolunun açılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı üzerinde yapılacak müzekereler bugün Mısır'da başladı.

Hamas ile İsrail heyetleri, ateşkes, rehine takası ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini kapsayan planını görüşürken planın sahibi ABD Başkanı'ndan açıklama geldi.

"HAMAS ÖNEMLİ KONULAR ÜZERİNDE ANLAŞTI"

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Kırmızı çizgilerim var ama Hamas önemli olan konular üzerinde anlaştı. Çok iyi gidiyoruz" dedi.

Trump Mısır'da süren görüşmelerle ilgili "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK ÇABA SARF EDİYOR"

Trump, süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gayretlerine işaret ederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri, bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Çok güçlü bir lider ve Hamas'ın ona büyük saygısı var." ifadelerini kullandı.

"HERKES BİZİM TARAFIMIZDA"

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.