Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gazze Planı barış getirecek mi? Trump'ın Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekici

İsrail ve Hamas heyetlerinin Kahire'deki müzakereleri başlarken görüşülen Gazze Planı'nın sahibi ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, müzakerelerin çok iyi gittiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de "Harika biri, anlaşma için çok çaba sarf ediyor." diyerek gözlemlediği 4 özelliğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze Planı barış getirecek mi? Trump'ın Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekici
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 00:45

'in 2023'ten beri sistemli bir şekilde sürdürdüğü işgal ve soykırım politikasını uyguladığı ’de barışın yolunun açılması için ABD Başkanı 'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı üzerinde yapılacak müzekereler bugün 'da başladı.

ile İsrail heyetleri, , rehine takası ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini kapsayan planını görüşürken planın sahibi ABD Başkanı'ndan açıklama geldi.

Gazze Planı barış getirecek mi? Trump'ın Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekici

"HAMAS ÖNEMLİ KONULAR ÜZERİNDE ANLAŞTI"

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Kırmızı çizgilerim var ama Hamas önemli olan konular üzerinde anlaştı. Çok iyi gidiyoruz" dedi.

Trump Mısır'da süren görüşmelerle ilgili "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

Gazze Planı barış getirecek mi? Trump'ın Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekici

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK ÇABA SARF EDİYOR"

Trump, süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gayretlerine işaret ederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri, bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Çok güçlü bir lider ve Hamas'ın ona büyük saygısı var." ifadelerini kullandı.

"HERKES BİZİM TARAFIMIZDA"

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de ateşkes için İsrail ve Hamas heyetleri Mısır'da: Müzakereler başlıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YPG Suriye askerlerine saldırdı: Şiddetli çatışmalar başladı
ETİKETLER
#donald trump
#gazze
#İsrail
#mısır
#hamas
#ateşkes
#barış
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.