YPG Suriye askerlerine saldırdı: Şiddetli çatışmalar başladı

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor. Suriye basını çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: SDG KÖYLERİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ordunun ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki hareketleri, tam yeniden konuşlanma planı çerçevesindedir. Bu adım, SDG tarafından sivillere ve orduya yönelik tekrarlanan saldırılardan sonra geldi. Askeri operasyon niyetimiz yoktur ve 10 Mart anlaşmasına tamamen bağlıyız. SDG, anlaşmalara aykırı olarak yeni noktaları ve köyleri ele geçirmeye çalışıyor. Ordu, artan saldırılardan sivilleri ve kendi personelini korumak için hareket ediyor" denildi.

CAMİDEN ANONS: SOKAĞA ÇIKMAYIN

Ülke medyası SDG'nin Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin çevresindeki bölgelere saldırdığını aktarırken Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giden tüm yolların kapatıldığı ifade edildi. Haberlerde bölgedeki camilerden halkın sokağa çıkmaması için anons yapıldığı belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.