Suriye'de seçim sonuçları belli oldu! Şimdi Şara'nın vereceği karar bekleniyor

Suriye'de Rakka, Haseke ve Süveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi.

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını paylaştı.

21 VEKİL DAHA SONRA BELİRLENECEK

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını ifade etti.

6 KADIN, 2 HRİSTİYAN VEKİL

Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu belirten Necme, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını belirtti.

Necme ayrıca, Haseke, Rakka ve Süveyda’da seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları görüşmek üzere Yüksek Seçim Komitesi’nin yarın toplanacağını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre, Halep’ten 30, Şam’dan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humus’tan 12, Hama’dan 12, Lazkiye’den 10, Tartus’tan 2, Deyrizor’dan 10, İdlib’den 12, Dera’dan 6 ve Kuneytra’dan 3 milletvekili Halk Meclisi’ne girmeye hak kazandı.

"ÖNEMLİ OLAN ÜLKE İÇİN ÇALIŞABİLECEK KİŞİLERİN SEÇİLMESİ"

Öte yandan Halk Meclisi seçimlerine ilişkin basın toplantısında konuşan Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, sandıklardan 119 “Suriyeli adayın” milletvekili olarak çıktığını açıkladı.

Ahmed, yaptığı değerlendirmede, “Bizim için önemli olan, kotalar ya da paylaşımlar değil, ülke için çalışabilecek ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yetkin kişilerin seçilmesidir.” dedi.

ŞARA DA 70 MİLLETVEKİLİ ATAYACAK

Yüksek Seçim Komitesi Üyesi İmad Bark, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak 70 milletvekilinin bu hafta içinde belirleneceğini, Halk Meclisi’nin ilk oturumunun ise ay sonuna doğru yapılmasının beklendiğini kaydetti.