Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Suriye'de seçim sonuçları belli oldu! Şimdi Şara'nın vereceği karar bekleniyor

Suriye’de dün yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları belli oldu. Seçilen 119 milletvekilinin sadece 6'sını kadınlar oluştururken Devlet Başkanı Ahmed Şara da 70 milletvekili atamasını bu hafta içinde yapacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'de seçim sonuçları belli oldu! Şimdi Şara'nın vereceği karar bekleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 20:17

'de Rakka, Haseke ve Süveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 belirlendi.

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını paylaştı.

Suriye'de seçim sonuçları belli oldu! Şimdi Şara'nın vereceği karar bekleniyor

21 VEKİL DAHA SONRA BELİRLENECEK

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını ifade etti.

6 KADIN, 2 HRİSTİYAN VEKİL

Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu belirten Necme, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını belirtti.

Necme ayrıca, Haseke, Rakka ve Süveyda’da seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları görüşmek üzere Yüksek Seçim Komitesi’nin yarın toplanacağını duyurdu.

Suriye'de seçim sonuçları belli oldu! Şimdi Şara'nın vereceği karar bekleniyor

Seçim sonuçlarına göre, Halep’ten 30, Şam’dan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humus’tan 12, Hama’dan 12, Lazkiye’den 10, Tartus’tan 2, Deyrizor’dan 10, İdlib’den 12, Dera’dan 6 ve Kuneytra’dan 3 milletvekili Halk Meclisi’ne girmeye hak kazandı.

"ÖNEMLİ OLAN ÜLKE İÇİN ÇALIŞABİLECEK KİŞİLERİN SEÇİLMESİ"

Öte yandan Halk Meclisi seçimlerine ilişkin basın toplantısında konuşan Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, sandıklardan 119 “Suriyeli adayın” milletvekili olarak çıktığını açıkladı.

Suriye'de seçim sonuçları belli oldu! Şimdi Şara'nın vereceği karar bekleniyor

Ahmed, yaptığı değerlendirmede, “Bizim için önemli olan, kotalar ya da paylaşımlar değil, ülke için çalışabilecek ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yetkin kişilerin seçilmesidir.” dedi.

ŞARA DA 70 MİLLETVEKİLİ ATAYACAK

Yüksek Seçim Komitesi Üyesi İmad Bark, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak 70 milletvekilinin bu hafta içinde belirleneceğini, Halk Meclisi’nin ilk oturumunun ise ay sonuna doğru yapılmasının beklendiğini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de patlama, dumanlar gökyüzünü kapladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de Esad sonrası bir ilk! Şara'dan kritik sözler: Hayati görevler onları bekliyor
ETİKETLER
#suriye
#milletvekili
#seçim sonuçları
#Halk Meclisi Seçimi
#Yüksek Seçim Komitesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.