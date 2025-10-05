Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Devrik lider Beşar Esad'ın ardından Suriye'de ilk seçim: Parlamento belirleniyor

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın ardından ilk parlamento seçimleri başladı. 6 bin seçmen heyeti oy kullanacak. 210 sandalyeli Suriye Parlamentosundaki 140 milletvekilinin seçilmesi ve kalan 70 milletvekilini Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara atayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devrik lider Beşar Esad'ın ardından Suriye'de ilk seçim: Parlamento belirleniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 11:26

’de parlamento seçimleri için sandık başına gidiliyor. Suriye’nin eski ’ın Aralık 2024 tarihinde devrilmesinden bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk , geçici ve dolaylı bir sistem altında yürütülüyor. Yerel saat ile sabah 09.00’da başlayan oylamalarda 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00’da kapanması bekleniyor.

Devrik lider Beşar Esad'ın ardından Suriye'de ilk seçim: Parlamento belirleniyor

AHMED EŞ-ŞARA TARAFINDAN ATANACAK

Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu’nun üçte ikisinin seçilmesi öngörülürken, geri kalan 70 milletvekili Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanacak. Yetkililer milyonlarca Suriyelinin savaş nedeniyle yerinden edildiği için güvenilir nüfus verilerinin bulunmadığını ve bu gerekçeyle genel seçim yerine söz konusu sistemin tercih edildiğini belirtti.

Devrik lider Beşar Esad'ın ardından Suriye'de ilk seçim: Parlamento belirleniyor

SEÇİM HÜKÜMET KONTROLÜNDEKİ YERLERDE

Ayrıca, daha önce Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde seçimlerin nedenleriyle ertelendiği belirtilmişti. Açıklamada, parlamentoda bu bölgelere bağlı 19 sandalyenin seçimler yapılana kadar boş kalacağı aktarılmıştı.

Devrik lider Beşar Esad'ın ardından Suriye'de ilk seçim: Parlamento belirleniyor

Suriye devlet haber ajansı SANA’ya konuşan Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nawar Najmeh, "Seçimler, yalnızca tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilebilecek egemen bir konudur" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ve Hamas arasındaki Gazze Planı, Tel Aviv'i karıştırdı! Aşırı sağcı bakanlar tehditler savurdu
İsrail, Gazze'de 3 kritik noktayı bırakmayacak! Askeri varlığı sürecek
ETİKETLER
#suriye
#seçim
#güvenlik
#beşar esad
#devlet başkanı
#Parlamento Seçimi
#Yerinden Edilmişler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.