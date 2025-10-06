PKK/YPG Suriye'de sivillere saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de faaliyetlerine devam ediyor. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef alarak yerleşim yerlerini vurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, terör örgütü PKK/YPG'nin, Deyr Hafır bölgesinde yer alan Humayma ve El-Keyta köylerini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, Suriye ordusunun, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin mevzilerine ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.