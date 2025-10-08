Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Altınla ilgili ilk yasak o şehirden geldi! Bu tuzağa artık geçiş yok!

Sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili kuyumcuların en çok şikayet ettiği konuda ilk adım Kütahya'dan geldi. İmitasyon altınların gerçek altın gibi gösterilerek satışa çıkarılmaya çalışılması üzerine

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 00:49

Kuyumcuların en çok mağdur edildiği imitasyon altın dolandırıcılığı için ekiplerinin hazırladığı rapor doğrultusunda adım atıldı. Bu konuda harekete geçen Valiliği halk arasında "sahte altın" denilen "imitasyon altın" satışına getirdi. Bu kararın diğer şehirlerde de uygulanması bekleniyor.

Altınla ilgili ilk yasak o şehirden geldi! Bu tuzağa artık geçiş yok!

Kentte imitasyon altınların amaçlı kullanılması nedeniyle esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek konuyla ilgili rapor hazırladı.

Altınla ilgili ilk yasak o şehirden geldi! Bu tuzağa artık geçiş yok!

İMİTASYON VE AYARI DÜŞÜK BİLEZİKLER PİYASADA

İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek rapor hazırladı.

Altınla ilgili ilk yasak o şehirden geldi! Bu tuzağa artık geçiş yok!

İMİTASYON ALTINA YASAK!

Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.

Valiliğin aldığı karar imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayanlar işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Altınla ilgili ilk yasak o şehirden geldi! Bu tuzağa artık geçiş yok!

KUYUMCU DOLANDIRMA VAKALARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında sahte altın olarak da bilinen imitasyon altınlarla esnafın dolandırılma girişimiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine Valiliğin böyle bir karar aldığını söyledi.

Karar için Vali Musa Işın ve emniyet yetkililerine teşekkür eden Eğce, "Ülke genelinde bu kararı alan ve uygulayan ilk şehir Kütahya oldu. Bu şekilde kuyumcu esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yeni rekorunu kırdı! Risk istemeyen piyasa altını uçurdu
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#yasak
#kütahya
#emniyet
#kuyumcu
#Imitasyon Altın
#Ekonomi
