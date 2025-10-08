İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler
Örnek No:54*
2025/9550 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9550 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.450.000,00
|1
|Taşıt
34HDH853 plakalı, 2023 model, cıtroen marka, citroen otomobil / b c4 x tipli, vr7bdhnsbpe032209 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi gri, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sağ ön çamurluğunun hasarlı olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.(aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Ata Yediemin Otoparkı Barbaros Mah. Evren Cad.Başaran Sok.No.6Ataşehir/İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:37
03/10/2025 (İİK m.114/4)