2026 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman hangi tarihte?

AUZEF telafi sınavları için geri sayım sürüyor.

Yükseköğretim hayatını uzaktan eğitim modeliyle İstanbul Üniversitesi çatısı altında devam ettiren öğrencilerin akademik başarılarını belirlemede kilit rol oynayan AUZEF Güz dönemi telafi sınavları, üniversite yönetimi tarafından yayımlanan resmî sınav takvimine göre belli oldu.

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan resmî akademik takvime göre, 2026 yılı Güz dönemi telafi (bütünleme) sınavlarının oturum bilgileri şöyledir: