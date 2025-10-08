Menü Kapat
Trafikte barem sistemi nedir nasıl uygulanacak?

Sürücülerin hız ve diğer kural ihlallerine karşı aşamalı ve artan cezalar uygulanacak olan yeni sistem, trafikte barem düzenlemesinin ayrıntıları merak konusu oldu.

Trafikte barem sistemi nedir nasıl uygulanacak?
08.10.2025
08.10.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kurallarıyla ilgili Meclis’e sunulacak yasal düzenlemenin detaylarını ve uygulanacak barem sistemi hakkında bilgileri paylaştı.

Kırmızı ışık ihlalleriyle ilgili şikayetlere de yeni tasarıda yer verdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, hazırlanan teklif ile

1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30,

4 ihlalde 60,

5 ihlalde 90 gün ehliyetin geri alınacağını,

6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini ifade etti.

Trafikte barem sistemi nedir nasıl uygulanacak?

TRAFİKTE BAREM SİSTEMİ NEDİR?

Trafikte barem sistemi hakkında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Bir yıl içinde 5 defa hız kuralını ihlal eden sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini belirtti.

30 kilometre hız sınırı bulunan okul ve hastane çevrelerinde 76 kilometreyle gidenlerin 30, 86’yla gidenlerin 60, 96’yla gidenlerin ise 90 gün ehliyetlerinin alınacağını söyledi.

Yeni yasa teklifiyle 5 yıl içinde 2 kez ambulans veya itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün boyunca sürücünün ehliyeti alınacak, 6 kez ihlal yapanların ise ehliyeti tamamen iptal edilecek.

Cep telefonu ile araç kullanan sürücülere ilkinde 5 bin TL, tekrarı halinde 10 bin TL para cezası uygulanacak, üçüncü kez aynı ihlali yapanların ehliyetine 30 gün süreyle el konulacak."

Alkol etkisindeyken araç kullanımı için 5 yıl geriye dönük değerlendirme yapılacağını belirten Yerlikaya, 5 yıl içinde 3 veya daha fazla kez alkollü araç kullanıldığında ehliyetin süresiz olarak geri alınacağını açıkladı.

