İtalya Başbakanı Meloni'ye çok ağır Gazze suçlaması! UCM'de hesap verecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

"BÖYLE BİR VAKA OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü Roberto Cingolani'nin de olabileceğini aktardı.

Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi.

"İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI DURDURDUK"

Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyledi.