Kenan Yıldız transferini duyurdular: Juventus için zorlu süreç!

Kenan Yıldız ve Real Madrid birlikteliği, İspanyol basınında geniş yer buluyor. Halihazırda Juventus için soru işaretlerinin olduğu dönemde, Real Madrid'in Kenan Yıldız'a olan ilgisi her geçen gün artıyor.

REAL MADRID KENAN YILDIZ İÇİN TRANSFER TEKLİFİ HAZIRLIĞINDA!

Kenan Yıldız'ın gelişimini gözlemleyen Real Madrid, milli futbolcu için transfer teklifi yapmaya karar verdi! Ayrıca da İspanyol devinin hocası Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'deyken de Kenan Yıldız'ı takımına istemiş ama görüşmeler ilerlememişti.

KENAN YILDIZ SON MAÇTA BAŞROLDEYDİ

Bodo/Glimt deplasmanında sonradan oyunda dahil olan 20 yaşındaki yetenek, çok özel bir performans sergilemiş ve Juventus'un haftalar sonra Şampiyonlar Ligi'nde galip gelmesini sağlamıştı.

https://x.com/juventusfc/status/1994103936324673913?s=20