Marmaray açık mı, çalışıyor mu? 28 Kasım’da bazı yollar kapatıldı

Bugün İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılmasıyla beraber gözler Marmaray ve metronun çalışma durumuna çevrildi.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU 28 KASIM?

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yolların kapalı olmasının ardından Marmaray'ın durumu da merak edildi. Marmaray hattında herhangi bir kapanma bulunmazken normal çalışma düzenine devam ediyor.

MARMARAY AÇIK MI?

Bugün kapatılan yolların ardından Marmaray'ın çalışma durumu da araştırıldı. Binlerce kişi iş saatinde yola çıkarken Marmaray'da herhangi bir sorun bulunmamakta. Vatandaşlar Marmaray hattını normal düzende kullanabilecek.