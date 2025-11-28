Tesla Türkiye sipariş sistemi yenileniyor: Envanter savaşları bitti

Tesla'nın Türkiye'deki satış sürecinde önemli bir dönüm noktasına giriliyor. Elektrikli otomobil markası, uzun süredir envanter listelemeleri üzerinden yürütülen sipariş sistemini değiştiriyor. 1 Ocak 2025'den bu yana envanter üzerinden ilerleyen mevcut düzen, kullanıcıların istedikleri Model Y modelini tamamen kendi tercihlerine göre tasarlayabilecekleri bir ön talep sistemi ile yenileniyor.

Yeni ön talep sistemi kapsamında kullanıcılar, 2 Aralık Salı 19:00'dan itibaren istedikleri Model Y için tasarım yapabilecek ve oluşturdukları tasarım üzerinden ön talep ileterek teslim sırasına girebilecek. Böylece satın alma süreci, stok takibi yerine kişisel tercihlerin ön plana çıktığı yeni bir yapıya kavuşacak.

TESLA ÖN TALEP SİSTEMİNİN KURALLARI

Tesla, konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, yeni sistemle birlikte ön talep sürecinin kural ve detaylarını net biçimde paylaştı.

Her Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) veya Vergi Kimlik Numarası (VKN) için aynı anda yalnızca 1 adet aktif talep oluşturulabilecek. Ön talep sürecinde girilen bilgiler, aracın tescil işlemlerine kadar geçerli olacak ve aynı bilgiler üzerinden ilerleme sağlanacak. Aynı kişi veya şirket adına birden fazla aktif talep oluşturulmasına izin verilmeyecek.

Ön talep sürecine ilişkin en dikkat çeken kurallardan biri: gönderim sonrası değişiklik yapılamayacak olması. Ön talep sisteme iletildikten sonra araç tasarımında ya da TCKN/VKN bilgilerinde herhangi bir güncelleme yapılamayacak. Kullanıcıların değişiklik yapmak istemeleri halinde mevcut talebi iptal edip yeni bir talep oluşturarak tekrar sıraya girmeleri gerekecek.

En kritik aşamalarından biri ise ön talebin siparişe dönüşmesi süreci. Oluşturulan tasarıma uygun bir araç 45 gün içinde teslime hazır hale geldiğinde, kullanıcıya davet gönderilecek. Davetin ulaşmasının ardından 2 gün içerisinde 140 bin TL tutarındaki kredi kartı ödemesinin gerçekleştirilmesi gerekecek.

Ardından rezervasyon tamamlanmış olacak.