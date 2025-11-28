Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla Türkiye sipariş sistemi yenileniyor: Envanter savaşları bitti

Türkiye pazarında satış stratejisini kökten değiştiren Tesla, envanter takip dönemini kapatarak kişiselleştirilebilir ön talep modeline geçiş yapıyor. İşte yeni sistemin kuralları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 17:39

'nın 'deki satış sürecinde önemli bir dönüm noktasına giriliyor. Elektrikli otomobil markası, uzun süredir envanter listelemeleri üzerinden yürütülen sipariş sistemini değiştiriyor. 1 Ocak 2025'den bu yana envanter üzerinden ilerleyen mevcut düzen, kullanıcıların istedikleri modelini tamamen kendi tercihlerine göre tasarlayabilecekleri bir ön talep sistemi ile yenileniyor.

Yeni ön talep sistemi kapsamında kullanıcılar, 2 Aralık Salı 19:00'dan itibaren istedikleri Model Y için tasarım yapabilecek ve oluşturdukları tasarım üzerinden ön talep ileterek teslim sırasına girebilecek. Böylece satın alma süreci, stok takibi yerine kişisel tercihlerin ön plana çıktığı yeni bir yapıya kavuşacak.

Tesla Türkiye sipariş sistemi yenileniyor: Envanter savaşları bitti

TESLA ÖN TALEP SİSTEMİNİN KURALLARI

Tesla, konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, yeni sistemle birlikte ön talep sürecinin kural ve detaylarını net biçimde paylaştı.

Her Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) veya Vergi Kimlik Numarası (VKN) için aynı anda yalnızca 1 adet aktif talep oluşturulabilecek. Ön talep sürecinde girilen bilgiler, aracın tescil işlemlerine kadar geçerli olacak ve aynı bilgiler üzerinden ilerleme sağlanacak. Aynı kişi veya şirket adına birden fazla aktif talep oluşturulmasına izin verilmeyecek.

Tesla Türkiye sipariş sistemi yenileniyor: Envanter savaşları bitti

Ön talep sürecine ilişkin en dikkat çeken kurallardan biri: gönderim sonrası değişiklik yapılamayacak olması. Ön talep sisteme iletildikten sonra araç tasarımında ya da TCKN/VKN bilgilerinde herhangi bir güncelleme yapılamayacak. Kullanıcıların değişiklik yapmak istemeleri halinde mevcut talebi iptal edip yeni bir talep oluşturarak tekrar sıraya girmeleri gerekecek.

En kritik aşamalarından biri ise ön talebin siparişe dönüşmesi süreci. Oluşturulan tasarıma uygun bir araç 45 gün içinde teslime hazır hale geldiğinde, kullanıcıya davet gönderilecek. Davetin ulaşmasının ardından 2 gün içerisinde 140 bin TL tutarındaki kredi kartı ödemesinin gerçekleştirilmesi gerekecek.

Ardından rezervasyon tamamlanmış olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota'nın yeni süper otomobil GR GT, tanıtım videosu ile gösterildi
Bir otomobile en fazla kaç kişi sığar? Geely cevabı Guinness rekoruyla verdi
ETİKETLER
#Türkiye
#tesla
#elektrikli araba
#model y
#Ön Talep
#Sipariş Sistemi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.