Çin’den insansı robot uyarısı: Sektörde bir balon şişmeye başladı

Çin’in ekonomi planlama kurumu, insansı robot yatırımlarının aşırı hızlandığını ve sektörün gerçek kullanım senaryolarından uzaklaştığını belirterek şirketleri dikkatli olmaya çağırdı.
Çin’in en önemli ekonomi planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkede insansı robot alanında son aylarda yaşanan hareketliliği yakından izliyor. Kurumun değerlendirmesine göre, bu alana bir anda yığılan dev bütçeler, henüz pratik anlamda güçlü bir karşılık bulabilmiş değil.
Yetkililer, robotların hâlâ gerçek kullanım senaryolarından uzak olduğuna dikkat çekiyor. Bu gidişatın sürmesi hâlinde Ar-Ge kaynaklarının zamanla daralabileceği, bunun da piyasayı birbirine çok benzeyen, neredeyse kopya insansı robot modelleriyle doldurabileceği ifade ediliyor.
Şu anda Çin’de insansı robot geliştiren 150’den fazla şirket bulunuyor. Yani rekabet hem sert hem de oldukça kalabalık.
Bu alanda son dönemde en çok konuşulan şirketlerden biri, Çin merkezli otomobil üreticisi Xpeng olmuştu. Firmanın “Iron” adını verdiği insansı robotun yeni sürümü, doğal hareket kabiliyeti ve 22 serbestlik derecesine sahip elleriyle dikkat çekmişti.
Robotun, insan omurgasını andıran bir yapı ve kas sistemi taşıdığı; kafasında ise iletişim için kavisli bir ekran bulunduğu belirtiliyor. Gücünü 2.250 TOPS’luk Turing AI çipinden alan Iron, şirketin açıklamasına göre katı hâl bataryasıyla çalışıyor.
Xpeng, robotun 2026’nın sonunda geniş çaplı üretime geçirilmesini hedefliyor. Geliştiriciler ayrıca robot için açık yapıda özel bir SDK hazırladıklarını da duyurmuştu.
2014’ten bu yana üzerinde çalışılan Iron, Xpeng’in VLA (Vision-Language-Action) adını verdiği ikinci nesil yapay zekâ modeliyle donatılmış durumda. Bu sayede robotun, farklı ortamlara uyum sağlayarak verilen görevleri çevreye zarar vermeden yerine getirebildiği ifade ediliyor.
Robot gündeme ilk kez çıktığında, sosyal medyada oldukça çarpıcı bir tartışma dönmüştü. Pek çok kişi, videolardaki akıcı hareketlerin “gerçek olamayacağını” söyleyip robotun içinde insan olduğunu öne sürdü.
Xpeng ise kısa süre sonra paylaştığı başka bir videoyla bu iddialara doğrudan cevap verdi. Görüntülerde robotun mekanik iç iskeleti detaylı biçimde gösterildi.