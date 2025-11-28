Çin’den insansı robot uyarısı: Sektörde bir balon şişmeye başladı

Robotun, insan omurgasını andıran bir yapı ve kas sistemi taşıdığı; kafasında ise iletişim için kavisli bir ekran bulunduğu belirtiliyor. Gücünü 2.250 TOPS’luk Turing AI çipinden alan Iron, şirketin açıklamasına göre katı hâl bataryasıyla çalışıyor.

Xpeng, robotun 2026’nın sonunda geniş çaplı üretime geçirilmesini hedefliyor. Geliştiriciler ayrıca robot için açık yapıda özel bir SDK hazırladıklarını da duyurmuştu.