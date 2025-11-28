Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şevket Altuğ ve Jale Altuğ 54’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ ile eşi Jale Altuğ, 54 yıllık evliliklerini sosyal medyadan kutladı. Nostaljik bir fotoğraf paylaşan Şevket Altuğ'a da ünlü isimlerden de yorum yağdı.

Şevket Altuğ ve Jale Altuğ 54’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı
Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi ve Şekerpare gibi filmlerde rol alan Şevket Altuğ, 1971 yılında evlendiği kendisi gibi Jale Altuğ ile 54'üncü evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutladı.

ŞEVKET ALTUĞ VE JALE ALTUĞ'UN YARIM ASIRDAN FAZLA SÜREN AŞKI

Şevket Altuğ, 54’üncü evlilik yıl dönümlerini, yıllar önce çekilen nikâh fotoğrafını paylaşarak kutladı. Gönderisine kalp emojisi ekleyen usta oyuncuya, takipçilerinden ve ünlü isimlerden de çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Şevket Altuğ ve Jale Altuğ 54’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı

Çiftin yıl dönümü paylaşımı kısa sürede gündem olurken, takipçileri de “54 yıl dile kolay” yorumlarıyla çifte sevgi dolu mesajlar iletti. Şebnem Bozoklu, Mesut Yar, Ata Demirer gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı.

Şevket Altuğ ve Jale Altuğ 54’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı
