Şevket Altuğ ve Jale Altuğ 54’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı

Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi ve Şekerpare gibi filmlerde rol alan Şevket Altuğ, 1971 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu Jale Altuğ ile 54'üncü evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutladı.

ŞEVKET ALTUĞ VE JALE ALTUĞ'UN YARIM ASIRDAN FAZLA SÜREN AŞKI

Şevket Altuğ, 54’üncü evlilik yıl dönümlerini, yıllar önce çekilen nikâh fotoğrafını paylaşarak kutladı. Gönderisine kalp emojisi ekleyen usta oyuncuya, takipçilerinden ve ünlü isimlerden de çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Çiftin yıl dönümü paylaşımı kısa sürede gündem olurken, takipçileri de “54 yıl dile kolay” yorumlarıyla çifte sevgi dolu mesajlar iletti. Şebnem Bozoklu, Mesut Yar, Ata Demirer gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı.