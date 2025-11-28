Benzine, motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Motorin indirimi sonrasında benzin ve motorin fiyatları da otomobil sahiplerinin dikkatini çekti.
Benzinde 73 kuruş, motorinde 2 lira 11 kuruş indirim uygulandı. Böylece akaryakıt fiyatlarında değişiklik oldu. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.
Motorinin litre fiyatına yaklaşık 2 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatına ise 73 kuruş indirim geldi.
İstanbul – Avrupa Yakası
İstanbul – Anadolu Yakası