Benzine, motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi sonrasında benzin ve motorin fiyatları da otomobil sahiplerinin dikkatini çekti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzinde 73 kuruş, motorinde 2 lira 11 kuruş indirim uygulandı. Böylece akaryakıt fiyatlarında değişiklik oldu. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorinin litre fiyatına yaklaşık 2 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatına ise 73 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 28 KASIM

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 54.73 TL/L

Motorin: 55.03 TL/L

LPG: 27.71 TL/L

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 54.22 TL/L

Motorin: 54.88 TL/L

LPG: 27.08 TL/L

Ankara