Otuz beş sene solunum sıkıntısı çekti: Burnundan çıkan herkesi şoke etti

Arjantin'de 2 çocuk annesi Candela Reybauld, senelerce burun tıkanıklığı yaşadı. Hatta sağ burun deliğinden neredeyse hiç nefes alamıyordu. Candela bu sorunu doğuştan beri yaşadığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda doktora gidince 35 yıldır nefes alamamasının sebebi ortaya çıktı. Burnundan bir bant parçası çıktı.

ANNESİYLE KONUŞUNCA ADETA AYDINLANDI

Candela, bantın burnuna nasıl girdiğini ise hiç bilmediğini söyledi. Annesiyle konuşunca ise bunun yeni doğduğu dönemde yaşadığı solunum sıkıntısı sırasında takılan burun tüpünden kalmış olabileceğini söyledi.

Candela, solunum sıkıntısının bir sağlık probleminden kaynaklandığını hiç düşünmediğini, üzerine de pek düşmediğini anlattı:

"Doğduğumdan beri burnumdan nefes almak çok zordu. Sağ taraftan neredeyse hiç hava geçmiyordu. Spor yaparken, uyurken hep ağızdan nefes almak zorunda kalıyordum. Küçük yaşlardan beri böyle olduğu için önemsemedim."

KİREÇLENMİŞ YABANCI CİSİM

Geçtiğimiz yıl ağır bir sinüzit geçirmesiyle tomografi çekildi ve burnunda kireçlenmiş bir yabancı cisim olduğu ortaya çıktı. The Sun'ın haberine göre, doktor endoskopla baktığında tıkanıklığı net şekilde gördü ve bir saatlik uğraşın ardından çıkarmayı başardı. Candela'nın burnundan çıkan herkesi şaşırttı; katlanmış ve yuvarlanmış bir parça yapışkan banttı.

''NEFES ALIŞIM DEĞİŞTİ''

Candela, bandın çıkarıldığı anı şaşkınlıkla anlattı:

"İnanamadım. Hayatım boyunca neden nefes alamadığımı sonunda öğrendim. Çıkar çıkmaz nefes alışım değişti. Şu an hâlâ biraz şişlik var ama her gün daha iyi nefes alıyorum."