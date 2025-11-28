Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman rekora koşuyor! Söz ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı

Taşacak Bu Deniz dizisi cuma günleri izlenme rekoru kırıyor. Son olarak 7. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin en genç oyuncusu Ava Yaman oyunculuk performansının ardından sosyal medyada rekora koşuyor.

AVA YAMAN REKORA KOŞUYOR

Taşacak Bu Deniz dizisiyle popüler olan 19 yaşındaki Ava Yaman, diziye başladığında henüz 9 bin takipçisi varken, 2 ay içinde 700 bini aşkın takipçiye sahip oldu. Ava Yaman kısa sürede kazandığı takipçi sayısıyla rekora doğru koşuyor.

AVA YAMAN SESİYLE BÜYÜLEDİ

‘Taşacak Bu Deniz’in ‘Eleni’si Ava Yaman, söz-bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı. Sosyal medyada oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Ava Yaman'ın videosu 2 saat içinde 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.