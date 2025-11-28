Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman rekora koşuyor! Söz ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı

Deniz Baysel ve Ulaş Tuna Astepe gibi oyuncuların yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle yer alan Ava Yaman, rekor kırıyor. Diziye başladığında 9 bin takipçiye sahip Ava Yaman, kısa sürede takipçi sayısındaki artışla dikkat çekti Ava Yaman sözü ve bestesi kendisine ait şarkıyla da izlenme rekoru kırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 16:14

Taşacak Bu Deniz dizisi cuma günleri izlenme rekoru kırıyor. Son olarak 7. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin en genç oyuncusu Ava Yaman performansının ardından sosyal medyada rekora koşuyor.

AVA YAMAN REKORA KOŞUYOR

Taşacak Bu Deniz dizisiyle popüler olan 19 yaşındaki Ava Yaman, diziye başladığında henüz 9 bin takipçisi varken, 2 ay içinde 700 bini aşkın takipçiye sahip oldu. Ava Yaman kısa sürede kazandığı takipçi sayısıyla rekora doğru koşuyor.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman rekora koşuyor! Söz ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı

Diziye başladığında 9 bin takipçisi olan Ava Yaman, kısa sürede sayesinde yakaladığı popülerlikle 700 bini aşkın takipçiye sahip oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman rekora koşuyor! Söz ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı

AVA YAMAN SESİYLE BÜYÜLEDİ

‘Taşacak Bu Deniz’in ‘Eleni’si Ava Yaman, söz-bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı. Sosyal medyada oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Ava Yaman'ın videosu 2 saat içinde 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman rekora koşuyor! Söz ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pınar Altuğ 19 yaşındaki halini paylaştı! Eleştiri yapan takipçilerine tek tek cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güzide Duran'dan Fikret Orman itirafı: Hiç pişman değilim

Sıkça Sorulan Sorular

Ava Yaman kaç yaşında?
19 yaşında olan Ava Yaman, 2023 yılında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisinde Özge karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
ETİKETLER
#sosyal medya
#müzik
#dizi
#oyunculuk
#Taşacak Bu Deniz
#Ava Yaman
#Yeni Nesil Yıldız
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.