Pınar Altuğ 19 yaşındaki halini paylaştı! Eleştiri yapan takipçilerine tek tek cevap verdi

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sık sık sosyal medya hesabından kendisine ve ailesine yönelik gelen eleştirilere cevap veriyor. Son olarak 19 yaşındaki halini paylaşan ünlü isim beğeni yağmuruna tutulurken, gelen eleştirilere de verdiği cevapla dikkat çekti.

PINAR ALTUĞ'UN 19 YAŞINDAKİ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Son olarak kaşlarına yaptırdığı işlemle yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, “Küçük bir dokunuşla kendimin en doğal haline döndüm" dedi. Pınar Altuğ, gelen olumsuz yorumlara da sert çıkmış ve bu tutumuyla gündem olmuştu.

PINAR ALTUĞ'U ELEŞTİRENLER NASİBİ SOSYAL MEDYADAN ALDI

Son olarak geçmişe götüren Pınar Altuğ, 17 yaşındaki halini paylaştı. Altuğ, gönderiye 'Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!' notunu ekledi.

Fotoğrafa kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bir takipçisinin 'İşte buradaki kaşlarınız doğal' yorumuna “Nesi doğal, alınmış incelmiş!” şeklinde cevap verdi. Başka bir kullanıcının 'Çok merak ediyorduk, iyi oldu' tepkisine ise 'Merak etmeseniz takipte olmazsınız.' ifadeleriyle karşılık verdi.