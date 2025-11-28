Amedspor Erokspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig’de yarış sürüyor

Kategoriler
İstanbul
Trendyol 1. Lig'de yarış sürerken Amedspor ile Erokspor mücadele edecek. Nefes kesen maç için bekleyiş devam ediyor.
Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Taraftarlar ise Amedspor Erokspor maçının hangi kanalda yayınlandığını araştırırken yayın bilgileri belli oldu. Müsabaka TRT Spor ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde takımların şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Nefes kesen karşılaşma bugün 17.00'de başlarken TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.