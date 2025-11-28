Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Burak Özçivit tek kişilik oyunuyla turneye çıkıyor! Başlayacağı yer ve tarih belli oldu

Burak Özçivit ilk kez tek kişilik oyunuyla takipçilerinin karşısına çıkacak. “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı oyun, hazırlık süreciyle bile büyük ilgi toplayan Burak Özçivit, nerede ve hangi tarihlerde sahne alacağını paylaştı.

Burak Özçivit tek kişilik oyunuyla turneye çıkıyor! Başlayacağı yer ve tarih belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 17:07

Kara Sevda, Kuruluş Osman, Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan , kariyerinde ilk kez sahnesinde olacak. Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile sahne yolculuğunu Anadolu’dan başlatıyor

BURAK ÖZÇİVİT TİYATRO OYUNUNA ANADOLU'DAN BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Özçivit’in merakla beklenen tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı”, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyun, 19 Aralık’ta Ankara prömiyer yaparak sahne yolculuğuna Anadolu’dan başlayacak.

Burak Özçivit tek kişilik oyunuyla turneye çıkıyor! Başlayacağı yer ve tarih belli oldu

Türkiye’nin yanı sıra dünya sahnelerinde, özellikle Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde de izleyiciyle buluşacak olmasıyla dikkat çekiyor. Oyun ilk etapta toplam 5 ülke ve 16 şehirde eşzamanlı bilet satışına açılacak.

Burak Özçivit tek kişilik oyunuyla turneye çıkıyor! Başlayacağı yer ve tarih belli oldu

Çağrı Şensoy’un yönettiği, Levent Tülek’in kaleme aldığı oyunda Özçivit; ömrünü şehrine, babasına ve tutkusuna adamış “Oki” karakteriyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Şevket Altuğ ve Jale Altuğ 54’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman rekora koşuyor! Söz ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı
ETİKETLER
#burak özçivit
#tiyatro
#Anadolu Halk Müziği
#İstanbul'un En Güzel Kızı
#Ankara Prömiyeri
#Çağrı Şensoy
#Medya
