Burak Özçivit tek kişilik oyunuyla turneye çıkıyor! Başlayacağı yer ve tarih belli oldu

Kara Sevda, Kuruluş Osman, Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Burak Özçivit, kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesinde olacak. Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile sahne yolculuğunu Anadolu’dan başlatıyor

BURAK ÖZÇİVİT TİYATRO OYUNUNA ANADOLU'DAN BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Özçivit’in merakla beklenen tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı”, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyun, 19 Aralık’ta Ankara prömiyer yaparak sahne yolculuğuna Anadolu’dan başlayacak.

Türkiye’nin yanı sıra dünya sahnelerinde, özellikle Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde de izleyiciyle buluşacak olmasıyla dikkat çekiyor. Oyun ilk etapta toplam 5 ülke ve 16 şehirde eşzamanlı bilet satışına açılacak.

Çağrı Şensoy’un yönettiği, Levent Tülek’in kaleme aldığı oyunda Özçivit; ömrünü şehrine, babasına ve tutkusuna adamış “Oki” karakteriyle seyircisinin karşısına çıkacak.