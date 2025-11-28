Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'da ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, gidiyor

Galatasaray'da 2 isme ayrılık için artık kesin gözle bakılıyor. Bir isim listenin başında yer alırken diğer ismin ise çoktan ayrılık kararı verdiği aktarıldı. İşte Galatasaray'a veda edecek futbolcular...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, gidiyor
KAYNAK:
HT Spor
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 17:30

Süper Lig lideri Galatasaray’da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcanıyor...

LİSTENİN BAŞINDA YUSUF DEMİR VAR

Galatasaray’dan ayrılması beklenen isimlerin başında Yusuf Demir geliyor. Gençlerbirliği maçında bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen ve 6 milyon euro bonservisle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, gidiyor

BERKAN KUTLU'DAN AYRILIK KARARI

Galatasaray’a veda etmesi beklenen bir diğer oyuncu ise Berkan Kutlu. Düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun, HT ’a göre, sarı-kırmızılardan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, gidiyor

7 MAÇTA 55 DAKİKA GÖREV ALDI

Bu sezon yalnızca 7 maçta toplam 55 dakika süre alan Berkan Kutlu için Galatasaray sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaştan değil Sivas'tan kaçtı! Sivassporlu futbolcunun ortadan kayboluşuna peş peşe tepkiler
Süper Lig devi Beşiktaş'tan bomba hamle! David Alaba listeye eklendi
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.