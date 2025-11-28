Galatasaray'da ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, gidiyor

Süper Lig lideri Galatasaray’da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcanıyor...

LİSTENİN BAŞINDA YUSUF DEMİR VAR

Galatasaray’dan ayrılması beklenen isimlerin başında Yusuf Demir geliyor. Gençlerbirliği maçında bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen ve 6 milyon euro bonservisle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BERKAN KUTLU'DAN AYRILIK KARARI

Galatasaray’a veda etmesi beklenen bir diğer oyuncu ise Berkan Kutlu. Düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun, HT Spor’a göre, sarı-kırmızılardan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

7 MAÇTA 55 DAKİKA GÖREV ALDI

Bu sezon yalnızca 7 maçta toplam 55 dakika süre alan Berkan Kutlu için Galatasaray sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.