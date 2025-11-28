Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre: Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir canlı yayında 'İstanbul’a kar yağacak mı?' sorusunu tarih verip cevapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Aylardır merakla beklenen "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusuna ise uzman isim son noktayı koydu.
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Orhan Şen, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak.
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gidiyor. Bu mevsimde 15-16 derece olması lazım gelirken. 19 derecelik sıcaklık var. Sıcaklıklar yüksek ve bu sıcaklıklar da bu şekilde devam edecek gibi geliyor önümüzdeki günlerde.
Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor.
Hatta ve hatta cumartesi pazar günü neredeyse Türkiye'nin her tarafında yağış var. Ama bu yağış demin söylediğim gibi iç ve batı bölgelerde güneyde kuzeyde yağmur şeklinde. Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde"