Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Orhan Şen, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak.