Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak!

Kasım 28, 2025 17:14
1
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre: Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir canlı yayında 'İstanbul’a kar yağacak mı?' sorusunu tarih verip cevapladı.

2
Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3
Aylardır

Aylardır merakla beklenen "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusuna ise uzman isim son noktayı koydu.

4
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Orhan Şen, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak.

5
Türkiye

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gidiyor. Bu mevsimde 15-16 derece olması lazım gelirken. 19 derecelik sıcaklık var. Sıcaklıklar yüksek ve bu sıcaklıklar da bu şekilde devam edecek gibi geliyor önümüzdeki günlerde.


 

6
hafta

Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor.


 

7
Hatta

Hatta ve hatta cumartesi pazar günü neredeyse Türkiye'nin her tarafında yağış var. Ama bu yağış demin söylediğim gibi iç ve batı bölgelerde güneyde kuzeyde yağmur şeklinde. Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde"

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.