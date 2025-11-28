Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!

Kategoriler
Sergen Yalçın Beşiktaş'ında ayrılık rüzgârları esiyor. İlk olarak ara transferde Rafa Silva'nın Beşiktaş'a veda etmesi beklenirken, şimdi de Sergen Yalçın kaleci planlamasına girişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'na rağmen Altay Bayındır transferine onay verdi! Ayrıca halihazırdaki kaleci performanslarından hiç memnun olmayan Sergen Yalçın'ın, gelecek yaz dönemi için büyük bir veda tasarladığı iddia edildi.
Altay Bayındır'ın 2026 Dünya Kupası için düzenli forma giymek istediği dönemde, Beşiktaş temasları başladı! Esasen ise yetenekli kaleci Beşiktaş'a imza atarsa, gelecek yaz döneminde Ersin Destanoğlu'nun siyah beyazlılardan ayrılması bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukta başroldeki isimlerden olan Ersin Destanoğlu, sonraki yıllarda ise beklentileri karşılayamamış ve gerçek potansiyeline ulaşamadığı için kiralık olarak ayrılmayı gündemine almıştı.