Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!

Sergen Yalçın Beşiktaş'ında ayrılık rüzgârları esiyor. İlk olarak ara transferde Rafa Silva'nın Beşiktaş'a veda etmesi beklenirken, şimdi de Sergen Yalçın kaleci planlamasına girişti.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ AYRILIĞI: SERGEN YALÇIN'IN KALECİ HAMLESİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'na rağmen Altay Bayındır transferine onay verdi! Ayrıca halihazırdaki kaleci performanslarından hiç memnun olmayan Sergen Yalçın'ın, gelecek yaz dönemi için büyük bir veda tasarladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ ALTAY BAYINDIR'I TRANSFER EDERSE HESAPLAR DEĞİŞECEK

Altay Bayındır'ın 2026 Dünya Kupası için düzenli forma giymek istediği dönemde, Beşiktaş temasları başladı! Esasen ise yetenekli kaleci Beşiktaş'a imza atarsa, gelecek yaz döneminde Ersin Destanoğlu'nun siyah beyazlılardan ayrılması bekleniyor.

ERSİN DESTANOĞLU VEDASI GÜNDEMDEYDİ

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukta başroldeki isimlerden olan Ersin Destanoğlu, sonraki yıllarda ise beklentileri karşılayamamış ve gerçek potansiyeline ulaşamadığı için kiralık olarak ayrılmayı gündemine almıştı.