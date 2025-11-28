Menü Kapat
18°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı geldi. Halihazırda Rafa Silva'nın vedası gündemi meşgul ederken; Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta bir de kaleci kritiğini başlattı.

Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!
Burak Ayaydın
28.11.2025
28.11.2025
'ında ayrılık rüzgârları esiyor. İlk olarak ara transferde Rafa Silva'nın Beşiktaş'a veda etmesi beklenirken, şimdi de Sergen Yalçın kaleci planlamasına girişti.

Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ AYRILIĞI: SERGEN YALÇIN'IN KALECİ HAMLESİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mert Günok ve 'na rağmen transferine onay verdi! Ayrıca halihazırdaki kaleci performanslarından hiç memnun olmayan Sergen Yalçın'ın, gelecek yaz dönemi için büyük bir veda tasarladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!

BEŞİKTAŞ ALTAY BAYINDIR'I TRANSFER EDERSE HESAPLAR DEĞİŞECEK

Altay Bayındır'ın 2026 Dünya Kupası için düzenli forma giymek istediği dönemde, Beşiktaş temasları başladı! Esasen ise yetenekli kaleci Beşiktaş'a imza atarsa, gelecek yaz döneminde Ersin Destanoğlu'nun siyah beyazlılardan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!

ERSİN DESTANOĞLU VEDASI GÜNDEMDEYDİ

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukta başroldeki isimlerden olan Ersin Destanoğlu, sonraki yıllarda ise beklentileri karşılayamamış ve gerçek potansiyeline ulaşamadığı için kiralık olarak ayrılmayı gündemine almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER UNITED ALTAY BAYINDIR'IN AYRILIĞINA NASIL YAKLAŞIYOR?
İlk 11'de Senne Lammens'i tercih eden Ruben Amorim, Altay Bayındır'ı gözden çıkarmıştı.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#ersin destanoğlu
#altay bayındır
#Spor
