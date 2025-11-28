Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

UEFA Kupaları’nın 5. haftası Türk takımları açısından inişli çıkışlı sonuçlarla geride kaldı. Hem Avrupa Ligi’nde hem de Konferans Ligi’nde sahaya çıkan temsilcilerimiz, ortaya koydukları mücadeleyle puan tablosunda dengelerin değişmesine neden oldu.

GALATASARAY'DAN MAĞLUBİYET

Şampiyonlar Ligi heyecanında Türk futbolunun tek temsilcisi olan Galatasaray, sahasında ağırladığı Union SG karşısında istediğini alamadı. Sarı kırmızılılar, 1-0’lık mağlubiyetle haftayı 9 puanla kapatarak sıralamada 14. basamakta yer aldı.

FENERBAHÇE’DEN 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, taraftarı önünde Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler bu beraberlikle puanını 8’e yükseltirken haftayı 20. sırada tamamladı.

SAMSUNSPOR LİDERLİĞİ KORUDU

Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor, İzlanda deplasmanında Breidablik’e konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 biterken Karadeniz ekibi elde ettiği bu sonuçla 4. haftayı da lider kapatmayı başardı.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Avrupa arenasındaki karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar genel sıralamayı etkilerken, Türkiye’nin hanesine yazılan puanlar haftanın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

İşte son durum...

1. İNGİLTERE: 101.783 PUAN

2. İTALYA: 90.517 PUAN

3. İSPANYA: 84.203 PUAN

4. ALMANYA: 80.974 PUAN

5. FRANSA: 73.444 PUAN

6. HOLLANDA: 64.700 PUAN

7. PORTEKİZ: 62.066 PUAN

8. BELÇİKA: 57.750 PUAN

9. TÜRKİYE: 47.475 PUAN

10. ÇEKYA: 44.300 PUAN