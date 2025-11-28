Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz haftayı galibiyet alamadan kapattı. Alınan 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 10:36

UEFA Kupaları’nın 5. haftası Türk takımları açısından inişli çıkışlı sonuçlarla geride kaldı. Hem Avrupa Ligi’nde hem de ’nde sahaya çıkan temsilcilerimiz, ortaya koydukları mücadeleyle puan tablosunda dengelerin değişmesine neden oldu.

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

GALATASARAY'DAN MAĞLUBİYET

Şampiyonlar Ligi heyecanında Türk futbolunun tek temsilcisi olan , sahasında ağırladığı Union SG karşısında istediğini alamadı. Sarı kırmızılılar, 1-0’lık mağlubiyetle haftayı 9 puanla kapatarak sıralamada 14. basamakta yer aldı.

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

FENERBAHÇE’DEN 1 PUAN

’nde mücadele eden , taraftarı önünde Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler bu beraberlikle puanını 8’e yükseltirken haftayı 20. sırada tamamladı.

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

SAMSUNSPOR LİDERLİĞİ KORUDU

Konferans Ligi’nde yoluna devam eden , İzlanda deplasmanında Breidablik’e konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 biterken Karadeniz ekibi elde ettiği bu sonuçla 4. haftayı da lider kapatmayı başardı.

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Avrupa arenasındaki karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar genel sıralamayı etkilerken, Türkiye’nin hanesine yazılan puanlar haftanın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

İşte son durum...

1. İNGİLTERE: 101.783 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

2. İTALYA: 90.517 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

3. İSPANYA: 84.203 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

4. ALMANYA: 80.974 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

5. FRANSA: 73.444 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

6. HOLLANDA: 64.700 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

7. PORTEKİZ: 62.066 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

8. BELÇİKA: 57.750 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

9. TÜRKİYE: 47.475 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!

10. ÇEKYA: 44.300 PUAN

Avrupa'da alınan sonuçlar sonrası ülke puanı güncellendi: İşte son durum!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#uefa avrupa ligi
#konferans ligi
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Uefa Kupaları
#Uefa Ülke Puanı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.