 Burak Ayaydın

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor sahaya çıkıyor. Papara Park'ta oynanacak olan zorlu mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
28.11.2025
saat ikonu 23:07
28.11.2025
saat ikonu 23:14

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak. Hakem olarak Alper Akarsu'nun düdük çalacağı kritik karşılaşma, puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay, Oulai, Muçi, Zubkov, Felipe, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1994451293402698038?s=20

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Utku, Uğurcan, Guilherme, Jin Ho, Stafanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Umut Nayir.

https://x.com/konyaspor/status/1994391217392832812?s=20

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Trendyol Süper Lig'de topladığı 28 puanla; lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde bulunan bordo mavililer, Konyaspor’u mağlup edip gözünü 1 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevirecek! Zira buradan çıkacak beraberlik, Karadeniz devinin zirve ile olan puan farkını 2’ye düşürecek.

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA KONYASPOR MAÇI ÖNCESİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra; Visca, Savic ve Folcarelli de kadroda olmayacak.

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KONYASPOR SAKİN SULARDA

Trendyol Süper Lig'in ilk 13 haftasında 15 puan toplayan Konyaspor, lig tablosunda 10. sırada yer almış ve hem Avrupa hedefine hem de küme hattına uzak bir noktada konumlanmıştı.

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ÇAĞDAŞ ATAN GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Geçtiğimiz haftalarda Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, yeşil beyazlılar ile şu ana kadar iki maça çıkmış ve bir beraberlik ile bir mağlubiyet yaşamıştı.

Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HEDEF NEDİR?
Fatih Tekke; Başakşehir galibiyetinin ardından bu konuya değinmiş ve ligin ilk 4 sırasında yer almanın, doğru bir beklenti olacağını ifade etmişti.
