Trabzonspor-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak. Hakem olarak Alper Akarsu'nun düdük çalacağı kritik karşılaşma, puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay, Oulai, Muçi, Zubkov, Felipe, Onuachu.
https://x.com/Trabzonspor/status/1994451293402698038?s=20
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Utku, Uğurcan, Guilherme, Jin Ho, Stafanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Umut Nayir.
https://x.com/konyaspor/status/1994391217392832812?s=20
Trendyol Süper Lig'de topladığı 28 puanla; lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde bulunan bordo mavililer, Konyaspor’u mağlup edip gözünü 1 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevirecek! Zira buradan çıkacak beraberlik, Karadeniz devinin zirve ile olan puan farkını 2’ye düşürecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra; Visca, Savic ve Folcarelli de kadroda olmayacak.
Trendyol Süper Lig'in ilk 13 haftasında 15 puan toplayan Konyaspor, lig tablosunda 10. sırada yer almış ve hem Avrupa hedefine hem de küme hattına uzak bir noktada konumlanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, yeşil beyazlılar ile şu ana kadar iki maça çıkmış ve bir beraberlik ile bir mağlubiyet yaşamıştı.