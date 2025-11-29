Anne ayı ve iki yavrusu gece koşusu yaptı! Karabük halkı şaşkınlıkla kameraya kaydetti

Anne ayı ve iki yavrusu, gece saatlerinde ilçe merkezine indi. Karabük’ün Yenice ilçesinde anne ayı ve iki yavrusunun ilçe merkezindeki caddede koştuğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halinde olan bir sürücü ilçe merkezi Menderes Caddesi üzerindeki 3 ayıyı fark etti. Cadde boyunca koşan ayılar sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde alt caddeye doğru kaçan ayılar bir süre sonra gözden kayboldu. Ayıların yerleşim yerine inmesi üzerine vatandaşlar tedirgin olurken, belediye ve ilgili birimler bölgede inceleme başlattı.