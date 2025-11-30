Maçta rezil görüntüler! Sahada acımasızca vurdular

Kategoriler
Kocaeli’de Derince Birlik ile Beylikbağı Karadeniz arasında oynanan karşılaşmada saha karıştı. Futbolcuların birbirlerine saldırdığı o anlar, tribündeki bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bir anda savaş alanına dönen sahada futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar ise maçı izlemek için tribünde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.